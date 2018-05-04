В Саранске дорожники использовали внедорожник вместо асфальтоукладчика. ВИДЕО

Нестандартный способ укладки асфальта на видео сняли очевидцы. Ролик опубликован в группе «Убитые дороги России» во «ВКонтакте».

«Как укладывают асфальт в Саранске. Идеально!» — резюмирует автор видео..