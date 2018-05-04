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В Саранске дорожники использовали внедорожник вместо асфальтоукладчика. ВИДЕО
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В Саранске дорожники использовали внедорожник вместо асфальтоукладчика. ВИДЕО 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
Нестандартный способ укладки асфальта на видео сняли очевидцы. Ролик опубликован в группе «Убитые дороги России» во «ВКонтакте».
«Как укладывают асфальт в Саранске. Идеально!» — резюмирует автор видео..
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