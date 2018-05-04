Дмитрий Маликов споет перед матчем-открытием стадиона «Нижний Новгород»

Начало матча — в 15:00. Концерт начнется в 14:00.

Входные группы на стадион откроются в 13:00. Организаторы просят зрителей прибывать на стадион заранее. Всего на матче ожидается 39 тысяч зрителей при вместимости стадиона 45 тысяч человек.

Чтобы попасть на стадион, недостаточно просто купить билет. Необходимо соблюдать определённые правила. Например, запрещены к проносу на трибуны большие сумки и рюкзаки, жидкости в емкостях более 100 мл и еда, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, колющие и режущие предметы. Что можно взять с собой на футбол и как следует себя вести — читайте в нашей шпаргалке.

Если у вас нет возможности оставить дома какие-то предметы из списка, можно воспользоваться камерами хранения. Они расположены рядом с входами 2, 4 и 6.

Кстати, на стадионе доступен бесплатный Wi-Fi «FWC_Free_WI-FI». Для подключения к сети необходимо пройти авторизацию в браузере мобильного устройства.

На стадионе «Нижний Новгород» уже прошли два тестовых матча: 15 апреля и 28 апреля. Перед первым матчем, который посетили 15 тысяч человек, перед болельщиками выступала музыкальная группа с нижегородскими корнями Uma2rman. А мы вели онлайн-репортаж с открытия и первого матча. На вторую игру пришли 26 тысяч человек. Нижегородцы, кстати, активно делились своими, в целом, положительными впечатлениями от новенького стадиона.