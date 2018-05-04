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США — Канада: онлайн трансляция (видео)
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США — Канада: онлайн трансляция (видео) 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня в Дании начинается чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет в двух городах — Копенгагене и Херниге. Так, например, группа А с Россией играют в столице, а США и Канада — во втором городе. И уже на старте турнира состоится североамериканское дерби между звездно-полосатыми и кленовыми листьями. Игра двух фаворитов пройдет на Jyske Bank Boxen. Встреча начнется в 17.15 по Москве.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча США — Канада.
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча США — Канада.
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