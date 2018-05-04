США — Канада: видео трансляция

Сегодня в датских городах Копенгаген и Херниг стартует ЧМ по хоккею. Группа А с Россией играют в столице, а США и Канада — во втором городе. И уже на старте турнира состоится североамериканское дерби между звездно-полосатыми и кленовыми листьями. Игра двух фаворитов пройдет на стадионе Jyske Bank Boxen. Встреча начнется в 17.15 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча США — Канада.

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Прямая трансляция матча США — Канада.