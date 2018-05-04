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В Москве пройдёт фестиваль скалолазания adidas ROCKSTARS
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В Москве пройдёт фестиваль скалолазания adidas ROCKSTARS 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Adidas ROCKSTARS — международный фестиваль скалолазания. В Москве он пройдёт 1-2 июня на скалодроме Limestone. Участники смогут попробовать свои силы на трассах сложностью от 5с, поучаствовать в jump-контесте и послушать живую музыку, которую будут играть рок-музыканты. Участие возможно в одном из шести сетов, каждый из которых длится два часа. За прохождение каждой трассы участники будут получать баллы. Сильнейшие скалолазы из каждого сета, которые смогут набрать наибольшее количество баллов, пройдут в финал. Победители фестиваля получат приглашение на международный финал в Штутгарте. Фото: vk.com/adidasrockstars В фестивале могут принять участие все желающие скалолазы. При этом в зачёте будут две категории: любители и спортсмены. Любители среди мужчин — если ваш уровень лазания до 7а, среди женщин — до 6b+. Участники с уровнем лазания выше попадают в категорию спортсмены. Каждый скалолаз получит пакет участника с памятной футболкой и сувенирами.
Скалодром Limestone расположен по адресу: Леснорядский переулок, 18/6. Зарегистрироваться на фестиваль adidas ROCKSTARS можно здесь. Статьи по теме 7 лучших скалодромов Москвы Как покорить Эверест за 26 часов и установить новый мировой рекорд «Никогда не забуду это ощущение: висишь себе на отвесной скале, а под ногами пропасть». Как покорить Монблан и выжить Как покорить Эверест 3 раза и стать единственной россиянкой, кто смог это сделать
Запись «В Москве пройдёт фестиваль скалолазания adidas ROCKSTARS» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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