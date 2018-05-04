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Пресс-атташе «Вашингтона» и журналист вступили в полемику из-за слов Бекстрёма
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Пресс-атташе «Вашингтона» и журналист вступили в полемику из-за слов Бекстрёма 

Чемпионат.com 1 час назад
В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). После матча произошёл любопытный эпизод с участием лидера «Вашингтона» Никласа Бекстрёма, ведущего североамериканского журналиста Грега Вышински и пресс-атташе «Кэпиталз» Сергея Кочарова.
Бекстрём, покидая лёд и направляясь в раздевалку, не смог сдержать своего разочарования. Шведский форвард в раздражении бросил клюшку себе под ноги и крикнул: «Грёбаная лига». Журналист ESPN Вышински спросил Бекстрёма, почему он так расстроен, на что тот ответил: «Мы проиграли сегодня, вот из-за чего я расстроен».
«Бекстрём действительно бросил клюшку и выругался, но он не говорил тех слов, которые привёл Вышински», — сказал после матча глава PR-службы «столичных» Сергей Кочаров.
«Ожидаемая реакция. Я предложил «столичным» уточнить, какой игрок это был, и они не могли мне ничего сказать. Подтвердили, что Бекстрём бросил клюшку под ноги, но оспаривают то, что он сказал. Множество людей вокруг это слышало», — ответил Вышински.
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