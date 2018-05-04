Yota Arena примет финал Кубка России по интерактивному футболу 

12 и 13 мая в Yota Arena пройдет заключительный этап Кубка России по интерактивному футболу. В нем 64 лучших киберфутболиста страны будут бороться за призовой фонд в миллион рублей и возможность представлять Россию в плей-офф EA SPORTS™ FIFA 18 Global Series.
Церемония открытия и первые игры начнутся 12 мая в 10:00 мск. Вход на мероприятие бесплатный. В перерыве между матчами зрители смогут встретиться с популярными блогерами, взять автографы у игроков и поучаствовать в розыгрышах ценных призов. Кубок России по интерактивному футболу — официальный Кубок страны по FIFA 18, организованный Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта России. Сыграть в отборочных мог любой гражданин РФ старше 16 лет.