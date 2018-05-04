Дмитрий Черышев: С детства за «Ливерпуль» 

«Реал» — «Ливерпуль»: кто сильнее?
— Я очень рад, что мадридский «Реал» решил задачу выхода в финал Лиги чемпионов. Было очень тяжело и сложно им на пути к финалу. Сливочным противостояли сильные соперники, которые очень мощно выглядят в своих чемпионатах. Да, этот выход в финал оказался со спорными моментами, но самое главное, что «Реал» в финале. — В свое время, к вашему сыну проявлял интерес «Ливерпуль», если бы он играл сегодня за команду Клоппа, за кого бы вы болели в этом матче? — Вы знаете, да действительно были разговоры, «Ливерпуль» проявлял интерес и хотел видеть Черышева в составе команды, -приводит слова Черышева Sport24. — Могу сказать только одну вещь, было бы двоякое состояние, так, как я работал в мадридском «Реале» и так, как я всю жизнь с детства болею за «Ливерпуль», и если бы Денис действительно был там, то естественно в первых рядах был «Ливерпуль», а уже потом мадридский «Реал». Если бы матч состоялся такого масштаба, то естественно я был на стороне даже не за «Ливерпуль» и «Реал», я бы просто болел за Дениса. — То есть в финале вы будете болеть за мадридский «Реал», а не за «Ливерпуль», за который вы с детства? — Нет, вот здесь как раз такое двоякое состояние у меня. Так как я с детства болел за «Ливерпуль», но в первую очередь буду болеть за мадридский «Реал», но если вдруг «Ливерпуль» выиграет, то я думаю, что с той работы, с которой они проделали на протяжении последних лет, они заслужили трофей. Так как я два года назад соперничал с «Ливерпулем» в финале Лиге Европы, Клопп очень сильно поменял команду и менталитет, они показывают добротный и интересный футбол. На них было приятно смотреть, они приобрели менталитет победителя. Коллективным прессингом и действиями они играют очень хорошо, самое интересное, когда смотришь со стороны на матчи «Ливерпуля» и ты разбираешься в футболе, видно, как команда прогрессирует растет, и любой футболист, который выходит на замену, они не ломают игру, а наоборот даже в тот момент когда уставший футболист меняется, то даже усиливают игру. Если они выиграют, то это будет большая заслуга Юргена Клоппа. Я сильно не расстроюсь, если «Реал». Тут больше будет зависеть от настроя команды, от того, как они подойдут к финалу, кто больше справится со своими эмоциями и настроением, поэтому здесь будет однозначно очень интересно.