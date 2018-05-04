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Школьные дебаты в рамках проекта «Мастер слова» состоялись в Выхино-Жулебино
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Школьные дебаты в рамках проекта «Мастер слова» состоялись в Выхино-Жулебино 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
28 апреля в ТЦСО Жулебино, по адресу: Жулебинский бульвар, д.40, к.1, состоялись школьные дебаты в рамках проекта «Мастер слова», организованные парламентариями Молодежной палаты района Выхино-Жулебино.
Участвовали 4 команды из школ:1908,1905,1420 и 1363.
Ребята дискутировали на различные темы и убеждали жюри и соперников в правильности своей точки зрения, что им отлично удавалось.
Все команды достойно проявили себя, однако, одержала победу команда из школы №1363, которая и отправится на окружной этап.
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