Такой разный Карл Маркс

На этой неделе весь мир вспоминает экономиста-философа Карла Маркса . Со дня рождения автора «Капитала» прошло 200 лет. Какой образ возникает у нас в голове, когда мы слышим знаменитую фамилию, и как узнать Маркса с первого взгляда? Расскажем в программе «Культ//Туризм» 6 мая в 8:05 на телеканале «МИР»

Также мы составили топ-5 знаковых дуэтов отечественного кинематографа и попытались найти общие черты у французского секс-символа 80-х Алена Делона и российского актера Игоря Петренко . А еще расскажем, как появились застольные песни и почему их авторов практически никто не знает. Не пропустите!

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