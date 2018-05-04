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Источник: Кокорин и Джикия взяты под усиленный допинг-контроль перед ЧМ-2018
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Источник: Кокорин и Джикия взяты под усиленный допинг-контроль перед ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Двое российских футболистов взяты под усиленный допинг-контроль перед чемпионатом мира-2018, утверждает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, ими стали защитник "Спартака" Георгий Джикия и нападающий "Зенита" Александр Кокорин​. Они включены в систему ADAMS и должны каждый день предоставлять данные по препаратам, которые используют.
В систему ADAMS произвольно включают футболистов, которые должны в ближайшее время принять участие в больших соревнованиях. Все данные по ним напрямую отправляются в ВАДА.
Ранее в подобную систему контроля включили еще пятеро других кандидатов в сборную: Виктора Васина, Кирилла Панченко, Александра Ташаева, Александра Беленова и Дмитрия Стоцкого.
Отметим, что Джикия, Кокорин и Васин практически не имеют шансов поехать на чемпионат мира-2018. Футболисты получили травмы крестообразных связок и, скорее всего, не успеют восстановиться к турниру.
Сборная России на чемпионате мира по футболу
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