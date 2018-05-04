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Сайт УЕФА досрочно сделал «Ливерпуль» победителем Лиги чемпионов
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Сайт УЕФА досрочно сделал «Ливерпуль» победителем Лиги чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
На сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) произошла ошибка, сделавшая английский «Ливерпуль» победителем Лиги чемпионов. Об этом сообщает AS.
На официальной странице организации за 22 дня до финала турнира была опубликована публикация с заголовком «Сезон -2017/18 — победитель „Ливерпуль“, а также прикреплено изображение клубного щита английской команды.
Напоминаем, что финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.
Ранее футболисты итальянского футбольного клуба „Рома“ заявили, что в Лиге чемпионов требуется введение системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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