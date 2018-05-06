Жители Волгоградской области смогут увидеть Кубок России по футболу

Волгоградцы смогут посмотреть на Кубок России по футболу и сфотографироваться с ним с 6 по 9 мая.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 6 мая трофей привезут в Камышин, где он пробудет с 10:00 до 12:00. Кроме того, в этот день он прибудет в Николаевск, в котором будет находиться с 13:30 до 15:00. В Волжский кубок привезут в 18:00 и увезут в 19:00.

7 мая кубок смогут увидеть жители Волгограда на стадионах:

8 мая трофей появится на стадионе «Зенит» в 13:00. А 9 мая волгоградцы смогут увидеть его на площади у «Волгоград Арены». Отметим, что в День Победы здесь сыграют «Тосно» и «Авангард». Победитель заберет кубок.