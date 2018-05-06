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Жители Волгоградской области смогут увидеть Кубок России по футболу
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Жители Волгоградской области смогут увидеть Кубок России по футболу 

АиФ Волгоград 17 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцы смогут посмотреть на Кубок России по футболу и сфотографироваться с ним с 6 по 9 мая.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 6 мая трофей привезут в Камышин, где он пробудет с 10:00 до 12:00. Кроме того, в этот день он прибудет в Николаевск, в котором будет находиться с 13:30 до 15:00. В Волжский кубок привезут в 18:00 и увезут в 19:00.
7 мая кубок смогут увидеть жители Волгограда на стадионах:
«Нефтяник» (14:30-15:00);«Зенит» (16:40-17:40); «Электроник» (15:45-16:10).
8 мая трофей появится на стадионе «Зенит» в 13:00. А 9 мая волгоградцы смогут увидеть его на площади у «Волгоград Арены». Отметим, что в День Победы здесь сыграют «Тосно» и «Авангард». Победитель заберет кубок.
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