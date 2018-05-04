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Очевидцы: «В Самаре проезд на автобусе-шаттле неожиданно стал платным»
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Очевидцы: «В Самаре проезд на автобусе-шаттле неожиданно стал платным» 

63.ru 55 минут назад
Фото: 63.ru
Житель Самары пожаловался на вывеску в общественном транспорте. Здесь на уведомляющей табличке автобуса-шаттла «Free ride — бесплатный проезд» заклеили приставку «бес-». Об этом Анатолий Полюбасов написал в своем twitter-аккаунте.
После нехитрых манипуляций с изолентой предложение сменило смысл на противоположный.
— Готовность к чемпионату мира по футболу в одном фото. Проезд на автобусе-шаттле неожиданно стал платным Те, кто знает, что такое «free», едет бесплатно? — остался недоволен житель Самары.
В преддверии ЧМ-2018 в областную столицу из автограда перегнали около 30 автобусов-шаттлов. Этот транспорт понадобился для организации движения во время тестовых игр на «Самара Арене» и непосредственно самого мундиаля.
Шаттлы с литерой S бесплатно доставят самарцев и болельщиков в дни матчей на главный спортъобъект областной столицы. Автобусы будут ходить за 3 часа до и 3 часа после игры.
В остальные дни транспорт пустят по обычным маршрутам. За проезд в нем, естественно, придется заплатить.
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