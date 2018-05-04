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Агентство «Р-Спорт» стало лауреатом национальной премии «Спорт и Россия»
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Агентство «Р-Спорт» стало лауреатом национальной премии «Спорт и Россия» 

РИА Новости 17 минут назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Агентство спортивных новостей «Р-Спорт» в составе медиагруппы «Россия сегодня» стало лауреатом пятой ежегодной национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «За вклад в популяризацию спорта в СМИ».
Торжественная церемония состоялась в Сочи. Награду из рук бывшего футболиста сборной России, двукратного чемпиона страны, обладателя Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Евгения Алдонина получил руководитель проектов отдела продаж комплексных и специальных проектов Дирекции развития бизнеса МИА «Россия сегодня» Александр Изотов.
Участниками ежегодной национальной премии являются организации, которые вносят свой вклад в развитие и популяризацию спорта и здорового образа жизни.
"Р-Спорт" — ведущее агентство спортивных новостей в России. Агентство входит в состав медиагруппы «Россия сегодня». «Р-Спорт» освещает важнейшие спортивные события в мире футбола, хоккея, фигурного катания, биатлона, тенниса, автоспорта и других видов. Основой работы агентства является производство эксклюзивного информационного (новости, интервью, аналитические материалы) и мультимедийного контента (фотографии, инфографика). Российское информационное агентство «Р-Спорт» являлось хост-агентством XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. «Р-Спорт» — лауреат престижных российских премий: премия Рунета (2012 год), премии «Спортивный Парнас» (2013, 2017 год) и другие.
МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. «Р-Спорт» в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ.
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