Ещё
Песков заявил о провокационности истории со Скрипалями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песков заявил о провокационности истории со Скрипалями 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
«С большой долей уверенности мы высказывали предположение о том, что вещество, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, могло производиться в разных странах, — напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — В частности, в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка, тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества».
"Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании, руководство Великобритании. Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями", — заметил представитель Кремля, комментируя слова Земана.
"И, наверное, это все-таки еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше и больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру", — полагает Песков.
"Мы же по-прежнему выражаем абсолютное несогласие с тем, что британская сторона отказывает нам в праве консульского доступа к гражданке России Скрипаль, — также заметил пресс-секретарь президента. — По-прежнему не имеем никакой информации о ее местонахождении, по-прежнему по дипломатическим каналам в соответствии с Венской конвенцией предпринимаются все необходимые процессуальные, документальные действия, и по-прежнему мы видим нарушения британской стороной Венской конвенции". «Мы продолжим настойчиво работать в этом направлении», — заверил он.
Российская Газета: последние новости
Путин посетит матч открытия ЧМ-2018 На Урале норвежца приговорили к работам за невыплату алиментов В Москве прошла церемония возложения венка к Могиле Неизвестного солдата
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть27
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»110
Резня на Востоке: Малкин не отпустил Овечкина
Российскую биатлонистку лишили спорта на два года
Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение