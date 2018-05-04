Песков заявил о провокационности истории со Скрипалями

«С большой долей уверенности мы высказывали предположение о том, что вещество, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, могло производиться в разных странах, — напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . — В частности, в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка, тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества».

"Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании, руководство Великобритании. Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями", — заметил представитель Кремля, комментируя слова Земана.

"И, наверное, это все-таки еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше и больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру", — полагает Песков.

"Мы же по-прежнему выражаем абсолютное несогласие с тем, что британская сторона отказывает нам в праве консульского доступа к гражданке России Скрипаль, — также заметил пресс-секретарь президента. — По-прежнему не имеем никакой информации о ее местонахождении, по-прежнему по дипломатическим каналам в соответствии с Венской конвенцией предпринимаются все необходимые процессуальные, документальные действия, и по-прежнему мы видим нарушения британской стороной Венской конвенции". «Мы продолжим настойчиво работать в этом направлении», — заверил он.