Сивцов и Лопес пострадали во время тестирования трассы на «Джиро»

Белорусский велогонщик Константин Сивцов из команды Bahrain-Merida упал во время тестового заезда по маршруту первого этапа «Джиро д'Италия» в Иерусалиме.

Ещё одним гонщиком, который пострадал во время изучения трассы, стал колумбиец Мигель Анхель Лопес из «Астаны».

«Падения Сивцова и Лопеса. Первый отправился на обследование в больницу. Второй только ободрал кожу», — написал журналист La Gazzetta dello Sport Антонио Моричи в своём «твиттере».

Журналист De Telegraaf Раймон Керкхофс в своём «твиттере» сказал, что у Сивцова подозрение на сломанную лопатку.

Отметим, что Лопес — один из фаворитов общего зачёта «Джиро». Также сегодня перед стартом гонки упал лидер Sky Кристофер Фрум

Протяжённость «разделки» в Иерусалиме составит 9,7 км. Гонка начнётся в 13:50 по московскому времени.