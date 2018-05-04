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Сивцов и Лопес пострадали во время тестирования трассы на «Джиро»
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Сивцов и Лопес пострадали во время тестирования трассы на «Джиро» 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Белорусский велогонщик Константин Сивцов из команды Bahrain-Merida упал во время тестового заезда по маршруту первого этапа «Джиро д'Италия» в Иерусалиме.
Ещё одним гонщиком, который пострадал во время изучения трассы, стал колумбиец Мигель Анхель Лопес из «Астаны».
«Падения Сивцова и Лопеса. Первый отправился на обследование в больницу. Второй только ободрал кожу», — написал журналист La Gazzetta dello Sport Антонио Моричи в своём «твиттере».
Журналист De Telegraaf Раймон Керкхофс в своём «твиттере» сказал, что у Сивцова подозрение на сломанную лопатку.
Отметим, что Лопес — один из фаворитов общего зачёта «Джиро». Также сегодня перед стартом гонки упал лидер Sky Кристофер Фрум.
Протяжённость «разделки» в Иерусалиме составит 9,7 км. Гонка начнётся в 13:50 по московскому времени.
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