Новым главным тренером «Торпедо» станет Дэвид Немировски

Об этом сообщил в «инстаграме» своего агентства известный агент Шуми Бабаев

«Известный в недавнем прошлом игрок ЦСКА, Барыса, Ак Барса, питерского СКА и минского Динамо возглавит «автозаводцев». Последние два с половиной сезона Дэвид был спортивным директором «Адмирала», при этом постоянно находясь на тренерской скамейке клуба. За это время клуб из Владивостока имея минимальный бюджет дважды выходил в плей-офф. Немировски пользуется огромным уважением со стороны игроков и тренеров. Дэвид отличный аналитик и тактик. Желаем успехов нашему другу в «Торпедо»», — написал Бабаев.

Посмотреть запись также можно в «инстаграме» агентства Бабаева.

42-летний специалист последние три сезона работал спортивным директором «Адмирала», при этом находясь на тренерской скамейке клуба.