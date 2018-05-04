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Новым главным тренером «Торпедо» станет Дэвид Немировски
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Новым главным тренером «Торпедо» станет Дэвид Немировски 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: ТАСС
Об этом сообщил в «инстаграме» своего агентства известный агент Шуми Бабаев.
«Известный в недавнем прошлом игрок ЦСКА, Барыса, Ак Барса, питерского СКА и минского Динамо возглавит «автозаводцев». Последние два с половиной сезона Дэвид был спортивным директором «Адмирала», при этом постоянно находясь на тренерской скамейке клуба. За это время клуб из Владивостока имея минимальный бюджет дважды выходил в плей-офф. Немировски пользуется огромным уважением со стороны игроков и тренеров. Дэвид отличный аналитик и тактик. Желаем успехов нашему другу в «Торпедо»», — написал Бабаев.
Посмотреть запись также можно в «инстаграме» агентства Бабаева.
42-летний специалист последние три сезона работал спортивным директором «Адмирала», при этом находясь на тренерской скамейке клуба.
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