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Облправительств утвердило правила продажи алкоголя во время мундиаля
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Облправительств утвердило правила продажи алкоголя во время мундиаля 

Мой Калининград 42 минуты назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде в правительстве Калининградской области утвердили правила продажи алкоголя во время чемпионата мира по футболу.
Соответствующие нормы закреплены в постановлении правительства №239 от 24 апреля 2018 года.
Документом определены границы территорий, в пределах которых вводится запрет на продажу и употребления алкоголя в стеклянной таре, в том числе на объектах общественного питания. Как отмечают в региональном министерстве по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли, данные меры направлены на обеспечение безопасности граждан на период проведения чемпионата, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 4 мая 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.
Первая зона расположена на границах предварительного транспортного периметра «Стадиона Калининград». Ограничения по продаже и употреблению алкоголя будут действовать на данном участке 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня.
Вторая территория ограничена радиусом 500 метров по прямой от центра Фестиваля болельщиков (фан-зона на Центральной площади). Торговля и употребление алкоголя в стеклянной таре будет запрещена здесь в следующие периоды: с 13 июня по 3 июля, с 5 по 7 июля, с 9 по 11 июля, с 13 по 15 июля.
Как заявлено, все объекты, осуществляющие торговлю в радиусе двух километров вокруг стадиона, подпадающие под ограничения, должны были пройти процедуру согласования ФИФА.
Соблюдение норм, указанных в постановлении, будут контролировать представители полиции и волонтеры.
На территории «Стадиона Калининград» осуществлять торговлю, в том числе алкоголем, будут исключительно аккредитованные ФИФА компании.
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