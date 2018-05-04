Облправительств утвердило правила продажи алкоголя во время мундиаля

Мой Калининград. В Калининграде в правительстве Калининградской области утвердили правила продажи алкоголя во время чемпионата мира по футболу.

Соответствующие нормы закреплены в постановлении правительства №239 от 24 апреля 2018 года.

Документом определены границы территорий, в пределах которых вводится запрет на продажу и употребления алкоголя в стеклянной таре, в том числе на объектах общественного питания. Как отмечают в региональном министерстве по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли, данные меры направлены на обеспечение безопасности граждан на период проведения чемпионата, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 4 мая 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.

Первая зона расположена на границах предварительного транспортного периметра «Стадиона Калининград». Ограничения по продаже и употреблению алкоголя будут действовать на данном участке 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня.

Вторая территория ограничена радиусом 500 метров по прямой от центра Фестиваля болельщиков (фан-зона на Центральной площади). Торговля и употребление алкоголя в стеклянной таре будет запрещена здесь в следующие периоды: с 13 июня по 3 июля, с 5 по 7 июля, с 9 по 11 июля, с 13 по 15 июля.

Как заявлено, все объекты, осуществляющие торговлю в радиусе двух километров вокруг стадиона, подпадающие под ограничения, должны были пройти процедуру согласования ФИФА.

Соблюдение норм, указанных в постановлении, будут контролировать представители полиции и волонтеры.

На территории «Стадиона Калининград» осуществлять торговлю, в том числе алкоголем, будут исключительно аккредитованные ФИФА компании.