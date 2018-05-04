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В Калининграде утвердили правила продажи алкоголя в период ЧМ-2018
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В Калининграде утвердили правила продажи алкоголя в период ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: Мой Калининград
КАЛИНИНГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Калининградской области утвердило правила продажи алкоголя в Калининграде в период проведения игр ЧМ-2018 по футболу, определив границы участков, где запретят торговлю спиртными напитками в стеклянной таре. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.
"Документом определены границы территорий, в пределах которых вводится запрет на продажу и употребления алкоголя в стеклянной таре, в том числе на объектах общественного питания.
Данные меры направлены на обеспечение безопасности граждан на период проведения чемпионата", — говорится в сообщении.
Зонами с ограничением продажи спиртного в стеклянной таре стали транспортный периметр «Стадиона Калининград», где ограничения по продаже и употреблению алкоголя будут действовать 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня, и территория радиусом 500 метров вокруг центра Фестиваля болельщиков (фан-зоны) на Центральной площади Калининграда у Дома Советов. Непосредственно на территории стадиона торговлю, в том числе алкоголем, смогут вести только компании, аккредитованные ФИФА.
Региональные власти предупредили владельцев торговых точек, находящихся в радиусе двух километров от стадиона ЧМ-2018, о необходимости пройти процедуру согласования с ФИФА.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По предварительным прогнозам, на игры в регион приедут до 130 тыс. туристов.
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