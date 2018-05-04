Казанский «Зенит» готовится к домашнему финалу волейбольной Лиги чемпионов

Соперники казанцев зарубаются в финалах национальных чемпионатов и подойдут к Лиге чемпионов уставшими. «Зенит» снова соберёт все трофеи?

Ради Леона

В России уже завершился мужской чемпионат по волейболу, где казанский «Зенит» в трёх матчах уверенно победил одноклубников из Санкт-Петербурга. Последняя встреча состоялась 28 апреля, так что у подопечных Владимира Алекно есть две полноценные недели на подготовку к домашнему «Финалу четырёх» Лиги чемпионов, который стартует 12 мая. Казанцы в очередной раз имеют возможность собрать все возможные трофеи в сезоне. Победа в Лиге чемпионов стала бы также великолепным финальным аккордом для лидера клуба Вильфредо Леона, который по окончании сезона переберётся в Италию, где будет защищать цвета «Перуджи».

По иронии судьбы, в полуфинале Лиги чемпионов сыграют как раз «Зенит» с «Перуджей». В Италии даже надеются, что Леон, понимая, что будет играть против своего будущего работодателя, не станет выкладываться на полную силу. Попробуйте задать такой вопрос Вильфредо и наверняка нарвётесь на резкий ответ даже от очень добродушного и воспитанного кубинца. Леон никогда не давал поводов усомниться в своём профессионализме, так что разговоры об игре в поддавки здесь абсолютно не уместны. Доигровщик в интервью после победы в чемпионате России очень чётко дал понять, что хочет уйти победителем. Об этом же говорил Алекно и волейболисты «Зенита», которые хотят проводить своего друга красиво.

Итальянцы и поляки точно устанут перед Лигой чемпионов

В финале чемпионата Италии встречаются два участника «Финала четырёх» Лиги чемпионов — «Перуджа» и «Любе Чивитанова». И надо сказать, что заруба там идёт совсем не детская. В серии до трёх побед счёт пока 2-2. Команды стабильно выигрывают домашние матчи, а так как у «Перуджи» есть преимущество домашней площадки, то новый клуб Леона выглядит фаворитом этого противостояния. Но это не самое главное. Ключевым моментом здесь является то, что пятая игра состоится только 6 мая. То есть у обеих команд будет всего четыре-пять полноценных дней на восстановление перед Лигой чемпионов. Вспоминаем казанские две недели и понимаем, что разница очень серьёзная.

То же самое касается и четвёртого финалиста Лиги чемпионов — польского клуба «Закса». Поляки вообще только начали финальную серию в национальном чемпионате, где проиграли со счётом 0:3 «Бельхатуву». В каждом сете «Закса» активно сопротивлялась и вполне могла завершать всё в свою пользу, однако «Бальхатув» при поддержке родной публики находил силы добиваться нужного результата. В Польше финал играют до трёх побед, так что «Закса» может освободиться примерно тогда же, когда и итальянцы. Это произойдёт при условии, что они проиграют и второй матч серии. Но в «Заксе» наверняка рассчитывают на чемпионство, учитывая классный подбор волейболистов, так что польский соперник «Зенита» может прилететь с Казань с корабля на бал после тяжелейшего финала. Выдержат ли они два таких мощных турнира без паузы, большой вопрос.

Сломает ли «Зенит» традицию?

В Лиге чемпионов есть неприятная тенденция для принимающей стороны. Клуб — хозяин «Финала четырёх» очень давно не выигрывал турнир. Новосибирский «Локомотив» брал верх в 2013 году, но дело было в Омске. Последний раз настоящую домашнюю победу одержал итальянский «Трентино» в 2011 году. Сможет ли «Зенит» пойти против статистики? Есть уверенность, что сможет. Интересно также, что польская «Закса» последний раз играла в «Финале четырёх» Лиги чемпионов тоже в России, это было пять лет назад в Новосибирске. Правда, пока никто, кроме «Зенита», даже и близко не думает о еврокубках. Если зайти на официальные сайты команд — участников «Финала четырёх», в лучшем случае можно найти небольшие заметки о том, где и когда состоится главный волейбольный еврокубок.

Готов ли Панков к экспериментам в Лиге наций?

Другой важной темой в российском волейболе последних недель стало формирование состава сборной на первый этап Лиги наций, который состоится в Екатеринбурге в период с 15 по 17 мая. Соперниками россиянок станут команды Аргентины, Нидерландов и Таиланда. Новый главный тренер сборной России Вадим Панков признался, что будет рассматривать Лигу наций как полигон для экспериментов и постарается посмотреть в деле максимальное количество кандидатов в команду. Так что не стоит удивляться предварительному составу сборной.