ESL оказалась в центре нового скандала из-за прав на трансляции

ESL оказалась замешана в новом скандале, связанном с правами на трансляции. Компания остановила решающий матч открытой американской квалификации на ESL One Cologne 2018 между Mythic и eUnited и запретила команде Эрика fl0m Флома стримить игру на личные каналы на Twitch. Mythic не согласилась с требованиями и команду дисквалифицировали.

Открытые отборочные проходили 2-3 мая. Mythic — команда стримеров, которая транслирует все свои поединки — дошла до финала одной из сеток. Вплоть до второй карты решающего матча ESL не просила их отключить стримы. На тот момент официальный канал ESL на Facebook смотрело 70 человек, а на личных трансляциях Mythic было около 8 тыс. зрителей. Команда оспорила доводы ESL: игроки сослались на общие правила платформы, в которых сказано: игроки могут беспрепятственно стримить свои игры, если до начала матча к ним не обращались представители компании с какими-либо требованиями.

ESL же руководствовалась правилами, которые применяет для турниров серии ESL One: все права на трансляции полностью принадлежат компании, и если кто-то собирается стримить собственный поединок, это необходимо согласовать с админом встречи до начала матча. То же самое утверждается во вкладке Broadcasting («Трансляции») на главной странице платформы.

Журналист Ричард Льюис отметил, что правила противоречат друг другу, и обвинил ESL в дилетантстве. Льюис и Скотт SirScoots Смит нашли еще один большой пробел в документах ESL: согласно правилам компании, они эксклюзивно владеют записями игры во всех формах, включая демо и файлы GOTV. Однако на самом деле ими в полной мере владеет Valve.

Чем закончится скандал — пока неизвестно. ESL и игроки Mythic не делали официальных заявлений: сразу после скандала киберспортсмены ушли играть матчи FPL.

В середине января 2018 года ESL продала Facebook права на трансляции чемпионатов серии ESL One до конца 2019 года. Через несколько дней компания начала блокировать трансляции ESL One Genting 2018 от независимых стримеров. На это отреагировала Valve, заявив, что пользоваться стримами DotaTV может кто угодно. Впоследствии ESL извинилась перед стримерами и зрителями.