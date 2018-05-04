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Организация ESL снова спровоцировала скандал со стримами
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Организация ESL снова спровоцировала скандал со стримами 

GameGuru 57 минут назад
Фото: GameGuru
Electronic Sports League вновь спровоцировала скандал со стримами. Инцидент разразился во время открытой североамериканской квалификации на ESL One Cologne 2018 — немецкий турнир по CS:GO. Организаторы поздно заметили, что команда Mythic вела собственный эфир, и потребовали его закрыть. Коллектив не выполнил просьбу и потому был исключен из состязания.
Mythic регулярно транслирует свои партии: в частности, она стримила два боя из тех же открытых отборочных на ESL One Cologne 2018. Как сообщил Эрик fl0m Флом, один и стрелков команды, они выиграли первую карту в матче с eUnited, после чего к ним обратился администратор Electronic Sports League. Тот потребовал прекратить стрим, Mythic не подчинились и были дисквалифицированы. Их соперники из eUnited прошли в закрытые отборочные, не выиграв ни одной карты в бою.
Эфирными правами на турниры ESL One владеет Facebook, поэтому именно соц сеть проводит официальные стримы на английском и испанском языках. Видный член сообщества CS:GO Don Haci сделал скришот, на котором видно: в определенный момент англоязычный эфир Facebook смотрело 0 человек. Другие цифры указывает пост на Reddit, сообщивший о случившемся: в злополучный момент за трансляцией «Фейсубка» следили лишь 70 зрителей. Два игрока Mythic, напротив, собирали по несколько тысяч наблюдателей.
Поэтому решение прикрыть чужой стрим выглядит очень неоднозначным. Особенно для команды Mythic, которая упирала на свою правоту, основанную на правилах ESL Play. По ним, сторонние эфиры разрешаются, если организация не обратилась с запретом до матча. Правда, ивенты серии ESL One работают по-другому: именно стримеры должны спросить разрешение у администратора до начала игры.
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