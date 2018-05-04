Аллегри: «Мое будущее? Я хорошо себя чувствую в „Ювентусе“

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий относительно своего будущего в клубе.

”Мы набрали немного больше очков, чем на этом же этапе в прошлом году. Но чемпионская гонка еще идет, так как «Наполи» проводит отличный сезон. Мы должны побеждать завтра, чтобы как можно лучше подготовиться к финалу Кубка Италии с «Миланом».

Мое будущее? У меня контракт с «Ювентусом» и я хорошо себя здесь чувствую. Больше сказать нечего. Сейчас для нас важны седьмое скудетто подряд и Кубок Италии", — цитирует Аллегри Football Italia.