Микко Коскинен: Последние четыре года были замечательными для меня и моей семьи

— Пришло время сказать «До свидания». Последние четыре года для меня и моей семьи были замечательными, и это из-за вас, ребята. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, своим партнерам по команде и всему клубу. Это была славная охота. Атмосфера в Ледовом была лучшей в моей жизни и, думаю, она лучшая в мире. И те два чемпионских парада были просто невероятны, я никогда их не забуду, — сказал Коскинен в обращении, размещенном на официальной странице СКА в социальной сети Twitter.

Получили трогательное видео от Микко Коскинена и его таксы. Микко говорит спасибо всем-всем-всем, а мы еще раз говорим спасибо Коски! pic.twitter.com/Or9RFdp2y2

— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 4 мая 2018 г.

Напомним, 1 мая 29-летний вратарь согласовал однолетний контракт с «Эдмонтоном». Коскинен выступал в Северной Америке с 2009 по 2011 годы и провел четыре матча за «Нью-Йорк Айлендерс».

С 2013-го финн играл в КХЛ. До декабря 2014 года Коскинен защищал ворота «Сибири», а затем его обменяли в СКА. С петербургским клубом голкипер выиграл два Кубка Гагарина. Всего в КХЛ Коскинен провел 261 матч.