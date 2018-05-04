Вратарь СКА Микко Коскинен простился с Петербургом

Видеообращение хоккеиста к болельщикам было опубликовано на официальной странице клуба в Twitter.

Коскинен поблагодарил всех за поддержку и признался, что был счастлив в городе на Неве. «Пришло время сказать „До свидания“, — обратился он к петербуржцам. — Последние четыре года для меня и моей семьи были замечательными!».

Напомним, с 1 июля Микко Коскинен будет официально числиться игроком канадского «Эдмонтона». Контракт с клубом НХЛ финский вратарь подписал на год. Кто станет основным вратарем СКА — пока неизвестно.