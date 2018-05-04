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Вратарь СКА Микко Коскинен простился с Петербургом
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Вратарь СКА Микко Коскинен простился с Петербургом 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Видеообращение хоккеиста к болельщикам было опубликовано на официальной странице клуба в Twitter.
Коскинен поблагодарил всех за поддержку и признался, что был счастлив в городе на Неве. «Пришло время сказать „До свидания“, — обратился он к петербуржцам. — Последние четыре года для меня и моей семьи были замечательными!».
Напомним, с 1 июля Микко Коскинен будет официально числиться игроком канадского «Эдмонтона». Контракт с клубом НХЛ финский вратарь подписал на год. Кто станет основным вратарем СКА — пока неизвестно.
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