Марат Балаев в интервью «Чемпионату» — о Раисове, карьере, детях и Чадове

Чемпион ACB вспоминает съёмки со звёздами, времена после освобождения, историю с паспортом и морально готовит себя к уходу на пенсию.

42-летний обладатель пояса ACB в полулёгком весе Марат Балаев — главная и самая необычная звезда своей лиги. В 2016 году фанатов ММА крепко зацепила история чемпиона, отсидевшего 10 лет, и начавшего карьеру в 37. Сегодня самая интересная карьера в российском боевом спорте за последние несколько лет, вполне возможно, войдёт в завершающую стадию. Сам Балаев говорил о скором уходе на пенсию ещё когда должен был драться с Юсуфом Раисовым в реванше в первый раз. Тот поединок не состоялся из-за травмы Марата, а Юсуф в итоге подрался с Александром Педусоном за временный пояс и победил.

5 мая чемпион ACB в полулёгком весе Марат Балаев подерётся с временным чемпионом Юсуфом Раисовым.

— Что скажете о бое Раисов — Педусон?

— Он получился не таким конкурентным, как многие ожидали. Это немного огорчило. Показалось, Юсуф стал побольше и добавил в уверенности.

— Как побеждать ещё более крупного и уверенного в себе Раисова?

— В первый раз я победил за счёт борцовской базы. Теперь всё будет зависеть от ментальной составляющей.

— Вашему сопернику 21 год, это позволяет ему расти и прогрессировать. Вы способны учиться в 42?

— Конечно. Это же ММА, здесь намешано много видов боя, в которых можно бесконечно совершенствоваться. Естественно, с возрастом уходит скорость. Но я и над этим стараюсь работать. Так что в прогрессе у Раисова преимущества точно не будет.

— А в чём-то другом может быть?

— Я скажу так: он — голодный. Раисов спит и видит, как забирает мой пояс.

— Бой с ним — последний в вашей карьере?

— Всё будет зависеть от моего самочувствия. Да, скорее всего, я закончу, но я хочу сделать это красиво. Поставить, так сказать, жирную точку. Дай Бог, всё получится.

— О конце карьеры говорите как-то неуверенно…

— Я не знаю, что произойдёт в этом бою. Вдруг всё закончит случайный удар, от которого я упаду. Все падали, даже Мухаммед Али . Как я могу с уверенностью сказать, что выиграю? Точно могу сказать только, что приду в клетку за победой.

— Если проиграете, и вам предложат третий бой с Раисовым, согласитесь?

— Скорее всего. Хотя многое будет зависеть от того, как именно это произойдёт. Вдруг засудят сильно (смеётся).

«Позвольте старому ММА-шнику выиграть второй пояс!»

— Значит, если и будет ещё один бой, то только третий с Раисовым?

— Может, попробую ещё один пояс взять (смеётся). А что, я когда за первым шёл, говорил: «Дайте шанс старому аэсвэшнику». Теперь скажу: «Позвольте старому аэсвэшнику выиграть второй пояс напоследок». У меня к тому моменту уже внуки, наверное, будут.

— В какую категорию пойдёте за вторым поясом?

— В легчайшую (до 61 килограмма). Если организация позволит и вообще пойдёт на это — можно попробовать.

— Но вы же и так очень много веса гоняете…

— А вы думаете, тот же Раисов не гоняет? Он огромный парень. Да почти все столько же сбрасывают, просто наша команда показывает этот процесс.

— Наверное, сгонка — одна из главных причин, по которой хочется закончить?

— Я бы уже закончил, будь моя воля. Своих целей я достиг: сделал себе имя в спорте, стал чемпионом.

— Что мешает уйти прямо сейчас?

— Нужна финансовая стабильность, но её пока нет. Не могу спокойно уйти, когда столько людей от меня зависит: семья, дети, брат больной.

— Но ведь ситуация гораздо лучше, чем лет пять назад?

— Всегда нужно ценить то, что имеешь. Сейчас гораздо лучше, чем было: машина — Мерседес, квартира вот-вот появится. А тогда, пять лет назад, я только отсидел 10 лет, и у меня ничего не было — ни места жительства, ни паспорта. Я приехал в Питер и начал всё по новой. Рядом была только любимая женщина, готовая поддержать в любых начинаниях, даже сумасшедших. Только она в состоянии выдерживать меня во время подготовки. Никто больше не может, все разбегаются. Я даже сына отправил в другой город, чтобы врагом ему не стать. Сейчас вокруг меня зона стихийного бедствия, внутри которой заправляет фюрер. Только жена умеет его терпеть.

— Если бы не потерянные 10 лет, где были бы сейчас?

— Знаете, я ведь благодаря тем 10 годам многое понял в жизни. Например, что любое начатое дело надо доводить до конца. В молодости у меня было больше сил, энергии, физически я был крепче. Но голова была не та.

«Вы у меня на теплотрассу пойдёте!»

— Как понять — «голова не та»?

— Смотрю я на некоторых молодых: талант есть, данные отличные — хоть сейчас в UFC всех с одного удара вынесет. Но голова не чемпионская. У меня же наоборот: организм не совсем в порядке, но менталитет правильный.

— И много таких «без головы»?

— Из тех, что я видел — процентов 80. Люди насмотрелись UFC или ACB, и пришли в зал. Всё они хотят на словах, но по факту не делают и малой части реальной работы. В итоге мучают себя, близких, тренеров. Не каждый ведь готов до конца пойти, не всем это дано. Тут нужен особый настрой, особый внутренний мир. Уличный, я бы сказал.

— Как такой человек выделяется из толпы?

— Первое отличие — дисциплина. Смотришь, в котором часу человек ложится, когда встаёт, что кушает и как относится к делу. Порядок всегда выигрывает непорядок.

— У вас двое сыновей. Как в них воспитываете дисциплину?

— Пугаю. Говорю: «Вы у меня на теплотрассу жить пойдёте».

— Жёстко.

— По-другому никак. Человек должен быть голоден. А сыновья знают, что папа потрудится и принесёт поесть.

— Ваш старший сын стал появляться в ваших соцсетях.

— Да. Он — боксёр, ему 18 лет. Младшему — 16, его буду переводить в ММА. Я им говорю: «Если занимаетесь профессионально — вы пашете. В этом случае я вам помогаю». Не хочу тратить время на того, кто занимается самообманом.

— В «Инстаграме» вы выкладываете видео тренировок, где с вами в паре стоит старший сын Тимур. Он боксирует лучше вас?

— Нас не сравнить, мы очень разные по строению тела. Сын — долговязый, длиннорукий, в маму пошёл. Что-то в нём есть, но физически слабоват. Знаете, величайшего тренера Осетии Асланбека Дзгоева однажды спросили — почему он внука не сделал чемпионом. Он ответил: «У него рука, как у курицы».

— Сын же наверняка прочтёт интервью.

— Пускай прочтёт! Я специально так говорю, чтобы увидел и доказал обратное. Кого-то такая оценка погасит. А другой — справится. Любой может сделать себя, если будет пахать.

— Что дети знают о 10 годах вашего отсутствия?

— Выяснилось, что старший, будучи маленьким, знал, где я и что я. Видимо, слышал разговоры в семье и всё понимал. Младший меня даже не помнил, хотя, кажется, с ним я больше времени проводил.

— Что вы говорили детям, когда/если обсуждали своё прошлое?

— Ничего.

— Почему?

— Мне кажется, они всё понимают.

«Раисов был бы вторым Сайтиевым, если бы пошёл в борьбу»

— Видели мем с Леоновым на странице сына Тимура в «Инстаграме»?

— Мем пошёл от одного знакомого из Питера. Сын увидел и загрузил. Я вообще не хотел, чтобы его кто-то загружал.

— Вам он не нравится?

— Не особо нравится. Хотя посмеяться я люблю, и вообще я за движуху. Вот например, был на турнире в Сочи. За день до боёв — церемония взвешивания. Люди собрались, зал, всё готово. Бойцы выходят, взвешиваются, смотрят друг на друга, уходят. И так все: одни взвесились — ушли, вторые взвесились — ушли. Третьи и так далее. Блин, ну не интересно же. Люди смотрят. Толкнули бы друг друга, кипеша навели. Люди тут же подхватили бы: «О, вот эти завтра в клетке убивать будут». А потом бы и друзьям передали. Вот так и надо раскачивать.

— Как хотите бой с Раисовым раскачать?

— Юсуф сказал как-то, что хочет со мной побороться. Вспоминается фраза Майрбека Хасиева о том, что советская школа борьбы сильнее российской. Вот и посмотрим в бою с Раисовым, как оно на самом деле. Приму экзамен у представителя российской школы.

— Насколько Раисов, по-вашему, хорош в борьбе?

— Он очень талантлив именно как борец. Если бы изначально его отдали на борьбу — получился бы второй Сайтиев. Я давно это говорил. Раисов отлично сложен для борьбы: коренастый, пластичный, мускулистый. В борьбу — самый раз!

«Чадов — не ММА-шник, а тракторист какой-то»

— Вам понравилось сниматься в фильме «Молот»?

— Да, но я бы сделал его другим.

— Что именно поменяли бы?

— Да всё (смеётся). Бои сделал бы красивее. А то актёр стоит в кривой стойке, а его поправить некому. Привезли из Казахстана каких-то постановщиков драк за большие деньги. Они там всё прыгали. А в это время в зале находились профессиональные бойцы, у кого-то рекорд 11-0! Мы бы им такую драку поставили. Ну и герой главный…

— Чадов. А что с ним?

— Там должен быть другой человек. Ну не герой он. Лицо даже не геройское. Тракторист какой-то. В такой роли мужественное лицо должно быть. В глаза смотришь — огонь полыхает. Ну какой Чадов мэмэашник? Изначально по сценарию мы должны были его секундировать. И так же по сценарию я стою и разминаю ему руку, а он: «Не тряси руку так». Мэмэашник должен быть благородным. Вот Скляр — красавчик, конечно.

— Расскажите о нём.

— Актёр — просто супер! Он прямо на площадке аплодисменты срывал. Массовка хлопала. Бывало, конец смены, все устали, а он орёт во всё горло, изо рта пена. Потом понимает, что борщит, и идёт отдыхать. Классный мужик. Постоянно. Чем-то угощали, разговаривали. В натуре, человечище.

— Про вас сделали документальное кино, а ещё вы снялись в кассовом «Молоте». Хотели бы ещё поучаствовать в чём-то подобном?

— Да, конечно. Вот я и за такую движуху тоже! Московские режиссёры хотели задействовать мою историю в художественном фильме. Но мне тогда подсказали не раздавать согласие на такие предложения. И всё же надо будет шевельнуть эту тему. Мне понравилось участвовать в съёмках. Сейчас бы только решить вопрос с паспортом.

— У вас до сих пор проблемы с паспортом?!

— Да. Никуда не могу выехать, ни для тренировок, ни для отдыха. В Абхазию могу, туда с южноосетинским паспортом пускают, он у меня есть. Но российского паспорта нет. Знаю, что президент Южной Осетии дал указание разобраться с моим паспортом. Это было в 2016 году.