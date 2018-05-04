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Спортсменка из Башкирии победила в чемпионате Европы по грэпплингу
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Спортсменка из Башкирии победила в чемпионате Европы по грэпплингу 

АиФ-Уфа 20 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Спортсменка из Башкирии Яна Шорохова победила в первенстве Европы по грэпплингу, проходившем в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики.
турнира стали около 144 спортсменов из 14 стран мира. В финале в весовой категории более 71 кг Яна одолела соперницу из Польши со счетом 7:2.
В сентябре спортсменка примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Казахстане.
Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов.
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