Спортсменка из Башкирии победила в чемпионате Европы по грэпплингу

Спортсменка из Башкирии Яна Шорохова победила в первенстве Европы по грэпплингу, проходившем в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба минспорта республики.

турнира стали около 144 спортсменов из 14 стран мира. В финале в весовой категории более 71 кг Яна одолела соперницу из Польши со счетом 7:2.

В сентябре спортсменка примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Казахстане.

Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов.