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Болельщика, запустившего файер на «Ростов Арене», отлучили от футбола на год
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Болельщика, запустившего файер на «Ростов Арене», отлучили от футбола на год 

161.ru 48 минут назад
Фото: 161.ru
Кировский районный суд вынес решение по делу жителя Таганрога, который устроил пожар во время первого тестового матча на «Ростов Арене». Мужчине на год запретят посещать официальные спортивные мероприятия.
— Болельщика признали виновным и оштрафовали, — сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Штраф за нарушение правил поведения на стадионе — около 10 тысяч рублей. А если болельщик, попавший в черный список, все-таки сможет проникнуть на стадион и его задержат, то ему придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.
Пожар на трибуне фан-сектора ФК «Ростов» случился 15 апреля, во время матча желто-синих против «Тосно», в конце второго тайма. Житель Таганрога запустил файер, из-за чего матч пришлось ненадолго остановить.
Фанаты зажгли файеры на «Ростов Арене»
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