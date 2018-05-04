Болельщика, запустившего файер на «Ростов Арене», отлучили от футбола на год 

Кировский районный суд вынес решение по делу жителя Таганрога, который устроил пожар во время первого тестового матча на «Ростов Арене». Мужчине на год запретят посещать официальные спортивные мероприятия.
— Болельщика признали виновным и оштрафовали, — сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Штраф за нарушение правил поведения на стадионе — около 10 тысяч рублей. А если болельщик, попавший в черный список, все-таки сможет проникнуть на стадион и его задержат, то ему придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.
Пожар на трибуне фан-сектора ФК «Ростов» случился 15 апреля, во время матча желто-синих против «Тосно», в конце второго тайма. Житель Таганрога запустил файер, из-за чего матч пришлось ненадолго остановить.
Фанаты зажгли файеры на «Ростов Арене»