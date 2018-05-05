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Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Ростов» на «Открытие Арене»
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Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Ростов» на «Открытие Арене» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: 161.ru
Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура РФПЛ «Спартак» — «Ростов», который состоится сегодня, 5 мая. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Аналитики считают «Спартак» фаворитом. Ставки на победу красно-белых принимаются с коэффициентом 1.55. На победу «Ростова» можно поставить за 6.75, на ничью — за 3.90.
Поставить на победу красно-белых по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.35.
Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 2.05. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.70.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше данного значения котируется за 1.82.
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