Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Ростов» на «Открытие Арене»

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура РФПЛ «Спартак» — «Ростов», который состоится сегодня, 5 мая. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Аналитики считают «Спартак» фаворитом. Ставки на победу красно-белых принимаются с коэффициентом 1.55. На победу «Ростова» можно поставить за 6.75, на ничью — за 3.90.

Поставить на победу красно-белых по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.35.

Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 2.05. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.70.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше данного значения котируется за 1.82.

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