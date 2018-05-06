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В Уфе на несколько часов перекроют улицу Комарова
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В Уфе на несколько часов перекроют улицу Комарова 

ufa1.ru 14 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе сегодня, 6 мая, будет на четыре часа перекрыто автомобильное движение по улице Комарова. С 10 часов утра там стартует легкоатлетический забег в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Продлится мероприятие до 14 часов.
— Забег состоится по следующему маршруту: по улице Комарова — от пересечения с улицей Космонавтов до улицы Кольцевой, по улице Кольцевой — от перекрёстка с улицей Космонавтов до улицы Конституции и по улице Конституции — от пересечения с улицей Кольцевой до улицы Горького, — сообщают в пресс-службе мэрии.
В администрации Уфы водителей просят выбирать альтернативные пути проезда.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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