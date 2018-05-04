Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар прибыл в Париж

Восстанавливающийся после травмы футболист французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар прибыл в Париж, чтобы присоединиться к своему клубу, сообщает агентство Франс Пресс

Футболист попал в объектив фотографа в аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел частным рейсом. Отмечается, что Неймар, продолжающий реабилитацию после операции в марте по поводу трещины пятой плюсневой кости, передвигается без костылей.

Последний раз форвард выходил на поле 25 февраля. Сборной Бразилии предстоит участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.