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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар прибыл в Париж
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар прибыл в Париж 

Р-Спорт 15 минут назад
Восстанавливающийся после травмы футболист французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар прибыл в Париж, чтобы присоединиться к своему клубу, сообщает агентство Франс Пресс.
Футболист попал в объектив фотографа в аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел частным рейсом. Отмечается, что Неймар, продолжающий реабилитацию после операции в марте по поводу трещины пятой плюсневой кости, передвигается без костылей.
Последний раз форвард выходил на поле 25 февраля. Сборной Бразилии предстоит участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.
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