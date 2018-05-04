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Капитан «Интера» может покинуть клуб из-за невыхода в Лигу чемпионов
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Капитан «Интера» может покинуть клуб из-за невыхода в Лигу чемпионов 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Капитан миланского футбольного клуба «Интернационале» Мауро Икарди может покинуть команду, сообщает "Советский спорт".
По сообщениям испанского издания «A Bola», аргентинец намерен уйти из клуба по окончании текущего сезона в случае невыхода команды в Лигу чемпионов.
Руководство «Интера» не намерено расставаться со своим нападающим и будет препятствовать его возможному уходу. Однако если какой-либо клуб согласится заплатить за Икарди его отступные — € 110 млн, то черно-синие не смогут его удержать.
В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 32 матча, в которых забил 27 голов и сделала одну результативную передачу.
Ранее СМИ сообщали, что прокуратура подозревает наставника «Ювентуса» в сговоре с судьями.
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