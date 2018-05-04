Капитан «Интера» может покинуть клуб из-за невыхода в Лигу чемпионов

Капитан миланского футбольного клуба «Интернационале» Мауро Икарди может покинуть команду, сообщает "Советский спорт"

По сообщениям испанского издания «A Bola», аргентинец намерен уйти из клуба по окончании текущего сезона в случае невыхода команды в Лигу чемпионов.

Руководство «Интера» не намерено расставаться со своим нападающим и будет препятствовать его возможному уходу. Однако если какой-либо клуб согласится заплатить за Икарди его отступные — € 110 млн, то черно-синие не смогут его удержать.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 32 матча, в которых забил 27 голов и сделала одну результативную передачу.