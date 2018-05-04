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Эксперт: За ложное сообщение о теракте СМИ могут поплатиться лицензией
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Эксперт: За ложное сообщение о теракте СМИ могут поплатиться лицензией 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
СМИ Санкт-Петербурга сообщили о возможности теракта на Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору в день инаугурация Владимира Путина. По их информации, сообщение о подготовке теракта поступило начальнику службы безопасности ЛАЭС из управления 95-й дивизии Росгвардии. В частности, имелись сведения, что для нападения на станцию может быть использован автомобиль Reno Fluence бежевого цвета. Позднее, однако, эти сообщения были опровергнуты.
Тем не менее любая информация подобного типа проверяется в 100% случаев, рассказал НСН президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.
«Люди, которые ее размещают в СМИ, несут серьезную юридическую ответственность. Даже за фейковый вброс. Если это так, издательство и журналист будут отвечать в рамках действующего законодательства о противодействии терроризму и экстремизму», — отметил он.
По словам эксперта, любое крупное мероприятие, тем более такое, как инаугурация президента, всегда сопряжено с тем, что вводится повышенный уровень безопасности.
«Все службы находятся в режиме постоянного усиления, и ведется максимально полный контроль за всеми сферами в области социальной безопасности. Потому что соответствующих иностранных спецслужб всегда будет желание сорвать или нарушить ход этих событий, чтобы решить свои геополитические проблемы. Но отечественные средства массовой информации должны очень внимательно относиться к любому подобному сигналу. Если такой сигнал есть, он, прежде всего, передается в компетентные органы и уж потом вывешивается на таблоиды. Если это сделано для некого фейкового имиджа или повышения рейтинга, издание может поплатиться лицензией и уголовной ответственностью сотрудников», — заключил собеседник НСН.
Напомним, инаугурация президента России пройдет в Кремле 7 мая.
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