Баста, Глушаков и ещё 8 послов ЧМ станут участникам кампании «Команда чемпионов»

Оргкомитет «Россия 2018» объявил о запуске социальной кампании «Команда Чемпионов», главная цель которой — приобщить российских болельщиков чемпионата мира по футболу—2018 в России к здоровому образу жизни. На протяжении полутора месяцев команда профессиональных экспертов вместе с 11 звёздными послами ЧМ-2018 будут делиться своими советами о том, как привести себя в форму, правильно питаться и отказаться от курения.

Кампания включает в себя широкое распространение информационных материалов на тему здорового образа жизни, взаимодействие с болельщиками в социальных сетях и возможность принять участие во множестве спортивных событий, которые проводятся в городах-организаторах чемпионата.