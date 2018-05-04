Баста, Глушаков и ещё 8 послов ЧМ станут участникам кампании «Команда чемпионов» 

Оргкомитет «Россия 2018» объявил о запуске социальной кампании «Команда Чемпионов», главная цель которой — приобщить российских болельщиков чемпионата мира по футболу—2018 в России к здоровому образу жизни. На протяжении полутора месяцев команда профессиональных экспертов вместе с 11 звёздными послами ЧМ-2018 будут делиться своими советами о том, как привести себя в форму, правильно питаться и отказаться от курения.
Кампания включает в себя широкое распространение информационных материалов на тему здорового образа жизни, взаимодействие с болельщиками в социальных сетях и возможность принять участие во множестве спортивных событий, которые проводятся в городах-организаторах чемпионата.
В кампании примут активное участие послы ЧМ-2018. Среди участников проекта — экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, капитан «Спартака», игрок сборной России по футболу Денис Глушаков, музыкант Василий Вакуленко (Баста), чемпионка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, актер и телеведущий Сергей Светлаков.