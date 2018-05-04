В Ивановской области состоялся конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2018»

В Иванове на территории областного УГИБДД состоялся традиционный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

В этом году в конкурсе приняли участие 100 юных инспекторов движения из 25 школ региона. Каждая команда состоит из 4 человек — 2 мальчиков и 2 девочек. От победы их отделяют 6 этапов. Чтобы стать лучшими, школьникам необходимо показать свои знания основ оказания первой помощи, Правил дорожного движения, проявить себя в управлении велосипедом в автогородке и удивить жюри мастерством фигурного вождения велосипеда. При этом важно набрать как можно меньшее количество штрафных баллов. Соревнования проходили как в командном, так и в личном первенстве.

В итоге чемпионами соревнований вот уже в 8 раз стала команда ЮИД Чернцкой средней школы Лежневского района, серебряным призером стала команда из поселка Лух Ивановской области, третье место занял отряд ЮИД из средней школы № 1 г. Иваново.

Призеры получили ценные подарки и грамоты. Также дипломами и памятными призами отмечены участники команд, показавшие лучшие личные результаты в каждой номинации.

В мае 2018 года команда-победитель представит Ивановскую область на Всероссийском фестивале «Безопасное колесо-2018» в Краснодарском крае.