Мане: «Ливерпуль» будет играть против «Реала» без страха, будет биться за фанатов, за клубные цвета" 

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов.
"Мы очень уважаем "Реал". Это одна из лучших команд. Впрочем, мы уверены в себе. «Ливерпуль» способен одолеть любой клуб мира. Так что искренне верим и в победу над «Реалом». «Ливерпуль» будет играть без страха, будет биться за фанатов, за клубные цвета. Бояться нам и вправду нечего. Команда умеет забивать, умеет качественно атаковать и брать своё в больших играх" — приводит слова Мане AS.
Напомним, что финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая.