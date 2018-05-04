Ещё
Мане: «Ливерпуль» будет играть против «Реала» без страха, будет биться за фанатов, за клубные цвета"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мане: «Ливерпуль» будет играть против «Реала» без страха, будет биться за фанатов, за клубные цвета" 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов.
"Мы очень уважаем "Реал". Это одна из лучших команд. Впрочем, мы уверены в себе. «Ливерпуль» способен одолеть любой клуб мира. Так что искренне верим и в победу над «Реалом». «Ливерпуль» будет играть без страха, будет биться за фанатов, за клубные цвета. Бояться нам и вправду нечего. Команда умеет забивать, умеет качественно атаковать и брать своё в больших играх" — приводит слова Мане AS.
Напомним, что финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая.
Soccer News: последние новости
"Милан" нацелился на нападающего "Ювентуса" Венгер: "У меня было время свыкнуться с мыслью, что скоро меня не будет в "Арсенале" "Зенит" готов заплатить солидную сумму за игрока "Динамо"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе31
Сборная России разгромила Францию72
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названо имя нового тренера Медведевой1
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым113
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение