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Старт сборной на ЧМ. Онлайн с Зислисом! Live!
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Старт сборной на ЧМ. Онлайн с Зислисом! Live! 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня на Ютуб-канале «СЭ» проходит онлайн с корреспондентом отдела хоккея Михаилом Зислисом. Ведущий эфира — Сергей Егоров.
Главные темы онлайна:
— Старт сборной России на чемпионате мира
— Главные фавориты турнира
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