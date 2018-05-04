«Урал» получит премию «Лига Fair Play»

Футбольный клуб «Урал» завершил апрель победой в рейтинге премии «Лига Fair Play», учрежденной РФПЛ и букмекерской компанией «Лига Ставок» — генеральным партнером чемпионата России по футболу. Как отмечается в сообщении, клуб из Екатеринбурга продемонстрировал самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей премьер-лиги по итогам апреля 2018 года.

Победитель определялся на основании оценок по шести основным параметрам: по наличию желтых и красных карточек, по зрелищности матчей, по уровню уважения к сопернику и к судьям, по поведению представителей команд и болельщиков.

Торжественная церемония награждения команды состоится 6 мая перед началом матча 29-го тура Чемпионата «Урал» — «Амкар».

Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит премию «Лига Fair Play» сезона-2017/18.