Ещё
«Урал» получит премию «Лига Fair Play»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россияне громят французов
Россияне громят французов

«Урал» получит премию «Лига Fair Play» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Букмекеры.рф
Футбольный клуб «Урал» завершил апрель победой в рейтинге премии «Лига Fair Play», учрежденной РФПЛ и букмекерской компанией «Лига Ставок» — генеральным партнером чемпионата России по футболу. Как отмечается в сообщении, клуб из Екатеринбурга продемонстрировал самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей премьер-лиги по итогам апреля 2018 года.
Победитель определялся на основании оценок по шести основным параметрам: по наличию желтых и красных карточек, по зрелищности матчей, по уровню уважения к сопернику и к судьям, по поведению представителей команд и болельщиков.
Торжественная церемония награждения команды состоится 6 мая перед началом матча 29-го тура Чемпионата «Урал» — «Амкар».
Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит премию «Лига Fair Play» сезона-2017/18.
Спорт-Экспресс: последние новости
Авдонченко отстранена от футбольной деятельности на месяц за критику Будогосского Президент "Анжи" за мат дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 100 тысяч Массимо Каррера: "Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют с "Ростовом". Таски в порядке"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала39
Россияне громят французов
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
Стали известны доходы Нурмагомедова
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение