Запрет на полеты дронов над Петербургом и Ленобластью без разрешения введут на время ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. / ТАСС /. Запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов без специального разрешения введут над всей территорией Санкт-Петербурга и частично над Ленинградской областью с 1 июня по 17 июля во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пятницу в городском комитете по транспорту.

"В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 над Санкт-Петербургом установлена зона ограничения полётов ULR1886 радиусом 110 км с центром по координатам 595600с 0301800в", — сообщили в пресс-службе комитета.

В пресс-службе пояснили ТАСС, что зона ограничений полетов, согласно данным координатам — это «круг радиусом около 110 километров в центром в районе Главпочтамта», который располагается на улице Почтамтской в доме №9.

Запрет коснется всей территории города Санкт-Петербурга и населенных пунктов, административно подчиненных ему — города Петергофа, Сестрорецка, Крондштадта и других, части акватории Финского залива, а также части соседнего субъекта — Ленинградской области, где запретят эксплуатировать дроны над частью Ладожского озера, а также над городами Гатчина, Тосно, Всеволожск и других населенных пунктов.

В комитете также пояснили, что полеты можно будет совершать только с разрешения регионального межведомственного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу. «Нарушение правил влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 11.4 КоАП», — отметили в комитете.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира.