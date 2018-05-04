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«Судьи правы». Евролига вынесла вердикт по концовке матча «Химки» — ЦСКА
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«Судьи правы». Евролига вынесла вердикт по концовке матча «Химки» — ЦСКА 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Евролига приняла решение по поводу спорного эпизода в концовке четвертого матча 1/4 финала Евролиги «Химки» — ЦСКА (88:89). За 5,7 секунды до конца четвертой четверти подмосковная команда при счете 88:89 быстро ввела мяч в игру и провела атаку, забросив мяч в кольцо армейцев.
Судьи не засчитали бросок, попросив «Химки» повторно ввести мяч в игру и отмотав назад счетчик времени. Повторная атака хозяев уже не принесла успеха. В итоге в «Финал четырех» Евролиги вышел ЦСКА.
"Проанализировав все отчеты, мы подтверждаем, что Тайлер Ханикатт попросил о замене за 20,7 секунды до конца четвертой четверти. Поскольку запрос не был отменен, звуковой сигнал правильно прозвучал при первой возможной замене за 5,1 секунды до конца четвертой четверти. Судьи не сразу услышали звуковой сигнал в шумных условиях, поэтому старший судья запустил время, не подозревая о просьбе о замене. Как только секундометрист смог обратить внимание судей на просьбу о замене, судьи правильно остановили время и затем использовали систему IRS, чтобы установить правильное время на часах. Команда хозяев отказалась выполнить замену после того, как ей предложили это сделать. Во избежание дальнейших задержек судьи решили возобновить игру без совершения замены"
Скандальная концовка матча «Химки» — ЦСКА // Судьи не засчитали победный мяч «Химок» Атака-фантом. Чем завершилась серия ЦСКА — «Химки» //
Скандал в Мытищах. Судья оборвал серию ЦСКА и «Химок»
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