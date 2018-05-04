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Полицейские в Хакасии стали победителями регионального первенства «Динамо» по стрельбе из автомата Калашникова
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Полицейские в Хакасии стали победителями регионального первенства «Динамо» по стрельбе из автомата Калашникова 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Ежегодные соревнования по стрельбе из автомата Калашникова прошли на территории стрелкового комплекса «Барс» в Усть-Абаканском районе. Они были приурочены к празднованию 300-летия Российской полиции. В состязаниях приняли участие сотрудники силовых структур. Организатором выступило Хакасское отделение спортивного общества «Динамо».
Участники вели прицельную стрельбу из автомата Калашникова по мишени с расстояния 100 метров в упражнениях АК-3 и АК-4. Стрельба велась в положении лёжа, с колена и стоя.
По итогам соревнований победителем стала сборная Министерства внутренних дел по Республике Хакасия. На втором месте команда Отдела Росгвардии по Республике Хакасия. Почетное третье место заняла сборная УФСИН России по Республике Хакасия.
Кроме того, лучшие были выбраны и в личном зачете. Лучшим стрелком соревнований стал сотрудник отряда специального назначения «Гром» Управления наркоконтроля МВД по Республике Хакасия Семён Лаптев. Второе и третье места заняли сотрудники Отдела Росгвардии.
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