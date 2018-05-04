Полицейские в Хакасии стали победителями регионального первенства «Динамо» по стрельбе из автомата Калашникова

Ежегодные соревнования по стрельбе из автомата Калашникова прошли на территории стрелкового комплекса «Барс» в Усть-Абаканском районе. Они были приурочены к празднованию 300-летия Российской полиции . В состязаниях приняли участие сотрудники силовых структур. Организатором выступило Хакасское отделение спортивного общества «Динамо».

Участники вели прицельную стрельбу из автомата Калашникова по мишени с расстояния 100 метров в упражнениях АК-3 и АК-4. Стрельба велась в положении лёжа, с колена и стоя.

По итогам соревнований победителем стала сборная Министерства внутренних дел по Республике Хакасия. На втором месте команда Отдела Росгвардии по Республике Хакасия. Почетное третье место заняла сборная УФСИН России по Республике Хакасия.