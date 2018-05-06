В Кремле раскрыли подробности завтрашней инаугурации президента России

В интервью ТАСС он рассказал, что «с началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля) в Большой Кремлёвский дворец». Там Путин пройдёт через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где и примет присягу. После этого он «выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлёвского полка», добавил Песков. Он также отметил, что в завершение в Благовещенском соборе Кремля пройдёт краткое богослужение.

Пресс-секретарь Путина обратил внимание, что «на церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании».

Инаугурация президента России начнётся завтра в полдень.