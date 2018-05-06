Ещё
В Кремле раскрыли подробности завтрашней инаугурации президента России
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кремле раскрыли подробности завтрашней инаугурации президента России 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В интервью ТАСС он рассказал, что «с началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля) в Большой Кремлёвский дворец». Там Путин пройдёт через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где и примет присягу. После этого он «выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлёвского полка», добавил Песков. Он также отметил, что в завершение в Благовещенском соборе Кремля пройдёт краткое богослужение.
Пресс-секретарь Путина обратил внимание, что «на церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании».
Инаугурация президента России начнётся завтра в полдень.
Говорит Москва: последние новости
Пятерых граждан России отстранили от чемпионата мира по спортивной ходьбе Футболисты «Спартака» обыграли «Амкар» и поднялись на второе место В Союзе биатлонистов отрицают переговоры с Бьорндаленом о возможности возглавить сборную РФ
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд18
Медведеву обвинили в предательстве39
Сборная России разгромила Австрию41
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой140
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение