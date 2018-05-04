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Де Хеа: «Выигрыш одного кубка для „Манчестер Юнайтед“ недостаточно»
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Де Хеа: «Выигрыш одного кубка для „Манчестер Юнайтед“ недостаточно» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа дал оценку выступлению своей команды в текущем сезоне.
"В этом сезоне наших усилий было недостаточно для победы в АПЛ. Мы приложил все силы, чтобы финишировать вторыми, но мы не смогли достичь нашей первоначальной цели — победы в Премьер-Лиге. Мы все здесь собрались именно для этого.
Мы также не смогли хорошо выступить в Лиге Чемпионов. Очевидно, что Кубок Англии — очень важный турнир, и мы отдадим все, чтобы выиграть его, но этого недостаточно, ведь мы — «Манчестер Юнайтед», — цитирует 27-летнего вратаря «красных дьяволов» fichajes.com.
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