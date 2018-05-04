Ещё
Тест: знаете ли вы Конституцию РФ?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: знаете ли вы Конституцию РФ? 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Конституция — это основной закон нашей страны, который регулирует права и обязанности, а также объясняет государственное и политическое устройство страны. Каждый гражданин должен знать этот документ — наравне с флагом, гербом и гимном.
Пройти тест
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
6 лучших мест для серфинга в России Тест: какой стране принадлежит этот флаг? Тест: угадайте книгу о Гарри Поттере по одной цитате
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала29
Почему сборной России будет тяжело22
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Как выглядит победившая всех гимнастка13
УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов2
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение