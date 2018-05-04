Тест: знаете ли вы Конституцию РФ?

Конституция — это основной закон нашей страны, который регулирует права и обязанности, а также объясняет государственное и политическое устройство страны. Каждый гражданин должен знать этот документ — наравне с флагом, гербом и гимном.

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