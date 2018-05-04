Ещё
Кокорин и Джикия включены в пул тестирования РУСАДА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорин и Джикия включены в пул тестирования РУСАДА 

Газета.Ru 1 час назад
Футболисты сборной России Александр Кокорин и Георгий Джикия вошли в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС.
"Кокорин и Джикия включены в расширенный пул тестирования РУСАДА.
Сейчас им необходимо заполнить свою страничку в системе АДАМС, указав в ней свое местоположение по дням и время, когда инспекторы допинг-контроля могут к ним приходить", — заявила первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о шансах Георгия Джикии восстановиться к началу чемпионата мира после разрыва крестообразной связки.
Газета.Ru: последние новости
Тренер "Спартака" будет отстранен от работы с командой Неймар вернулся в расположение "ПСЖ" после травмы Марез отозвал прошение о трансфере из "Лестера"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала28
Почему сборной России будет тяжело22
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Как выглядит победившая всех гимнастка13
УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов2
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение