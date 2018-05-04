Кокорин и Джикия включены в пул тестирования РУСАДА 

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Георгий Джикия вошли в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС.
"Кокорин и Джикия включены в расширенный пул тестирования РУСАДА.
Сейчас им необходимо заполнить свою страничку в системе АДАМС, указав в ней свое местоположение по дням и время, когда инспекторы допинг-контроля могут к ним приходить", — заявила первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о шансах Георгия Джикии восстановиться к началу чемпионата мира после разрыва крестообразной связки.