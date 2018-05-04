5 и 6 мая ограничат движение у Центрального стадиона из-за парка футбола

Движение у Центрального стадиона ограничат из-за парка футбола, который развернется на Ярмарочной площади у Центрального стадиона, сообщает пресс-служба исполкома.

Дорога будет перекрыта с 10.00 5 мая до 20.00 6 мая в районе проезда на площадь перед Центральным стадионом с ул. Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия.

Отметим, что этот же участок будет закрыт для автомобилистов с 10.00 17 мая до 20.00 19 мая в связи с туром кубка чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, парк футбола ЧМ-2018 откроется в Казани 5 мая в 12.00.