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Ростовский болельщик, зажегший файер на «Ростов-Арене» получил приговор
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Ростовский болельщик, зажегший файер на «Ростов-Арене» получил приговор 

Деловое сообщество 1 час назад
Житель Таганрога лишился возможности смотреть матчи любимой команды, да и все массовые спортивные мероприятия, сроком на один год. Именно такой приговор вынес Кировский районный суд 15 апреля за совершение административного правонарушения. Также футбольный фанат выплатит штраф, его размер не разглашается. Столько суровое для фаната наказание, а особенно в преддверии ЧМ-2018, скоро вступит в силу.
Власти города пообещали болельщикам жестко пресекать подобные хулиганские выходки. Файеры недопустимы, об этом неоднократно предупреждали болельщиков и спортивные клубы. Жесткие меры призваны удержать особо ярых фанатов.
Новый стадион «Ростов-Арена» спроектирован с применением передовых технологий российского и зарубежного опыта строительства стадионов. Строительство по принципам «зеленых стандартов» — новый опыт для Ростовской области. Учтены все принципы эргономики, экологии и экономии природных ресурсов. Арена вмещает 45 000 зрителей, на ней пройдут 4 матча группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также один из матчей плей-офф — 1/8 финала турнира.
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