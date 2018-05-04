В Красноярске прошел турнир «Мастер керлинга — 2018»

В керлинг-холле на острове Отдыха состоялся турнир на призы федерации керлинга Красноярского края «Мастер керлинга — 2018».

В турнире приняли участие 18 профессиональных спортсменов. Соревнования состояли из трех этапов.

В первом и втором туре игрокам были предложены специальные комбинации из камней, которые стационарно располагались в «доме» и зоне свободных защитников. Задача игроков — поставить как можно больше камней своего цвета ближе к центру «дома». В третий тур вышли 6 лучших игроков по итогам предыдущих выступлений. Здесь участники играли один на один по круговой системе.

По итогам финальных игр звание «Мастер керлинга -2018» завоевал Петр Триандафилид. Второе место заняла Кристина Дудко, третьим стал Андрей Кончаков.

Мероприятие проводится по инициативе президента Федерации керлинга Красноярского края Сергея Веневцева уже во второй раз. Турнир «Мастер керлинга» — эксклюзивные соревнования, которые являются единственными в России и проводятся только в Красноярском крае. Это — индивидуальные состязания, где игрок может рассчитывать только на свои силы, где нет помощи команды и скипа.

Напомним, в прошлом году турнир «Мастер керлинга» прошел на острове Отдыха и собрал большое количество участников и зрителей.