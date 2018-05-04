Зал славы бокса в Москве откроется в 2019 году

В Москве 22 июля 2019 года начнут свою работу Центр прогресса бокса и Зал славы бокса. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"В этом году мы откроем в День бокса, 22 июля, 300 залов по всей России", — заявил чиновник.

На прошедшем в феврале международном боксерском форуме в Сочи гостям и участникам мероприятия был презентован проект Центра прогресса бокса, в комплекс которого будет входить музей славы.

"В следующем году, тоже на День бокса, мы планируем открыть полноценный международный центр с тренерским и судейским обучением. Там же спортсмены будут иметь возможность пройти полное медицинское обследование", — рассказал Кремлев.

Ранее сообщалось, что в рамках международного боксерского форума в Сочи были вручены премии «Легенда бокса».